Au moins six Palestiniens tués en Cisjordanie

Au moins six Palestiniens tués en Cisjordanie













RAMALLAH, Cisjordanie, 14 novembre (Reuters) - Au moins six Palestiniens ont été tués mardi en Cisjordanie par les forces israéliennes, ont annoncé le ministère palestinien de la Santé et des médias palestiniens. Au moins trois d'entre eux ont été tués dans une attaque de drone israélien, a rapporté l'agence de presse palestinienne WAFA, citant un hôpital de la ville de Tulkarm. L'armée israélienne a abattu au moins deux autres Palestiniens lors d'affrontements dans un camp de réfugiés de la ville, selon WAFA. L'aggravation des violences en Cisjordanie alimentent les craintes que ce territoire palestinien ne devienne un nouveau front dans le conflit au Proche-Orient, avec la bande de Gaza et la frontière nord d'Israël où des affrontements ont eu lieu entre les forces israéliennes et celles du Hezbollah libanais. Israël s'est engagé à détruire le Hamas et mène une intense compagne de bombardements aériens sur l'enclave depuis l'attaque du 7 octobre menée par le groupe islamiste, alors que les troupes israéliennes encerclent la ville de Gaza. Au cours des 18 derniers mois, les troupes israéliennes ont tué des centaines de Palestiniens - des combattants militants, des jeunes lanceurs de pierres ou encore des civils non impliqués - et procédé à des milliers d'arrestations en Cisjordanie. Au cours de la même période, des dizaines d'Israéliens ont été tués lors d'attaques menées par des Palestiniens. (Ali Sawafta et Clauda Tanios; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)