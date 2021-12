Au moins six morts dans un attentat-suicide en RDC

BENI (Reuters) - Un attentat suicide dans un restaurant de Beni, une ville située dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a causé la mort de cinq personnes ainsi que celle de l'auteur de l'attentat, a déclaré le maire de Beni.

Cette attentat intervient dans un contexte de montée des violences dans la région où les forces armées congolaises et ougandaises ont lancé une offensive contre des mouvements islamistes.

"Il y a eu six personnes tuées dans l'explosion, plus l'auteur, soit six au total", a déclaré à Reuters le maire, Narcisse Muteba Kashale.

L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat.

La RDC et l'Ouganda voisin affrontent depuis fin novembre dans la région la milice des Forces démocratiques alliées (ADF), affiliée au groupe Etat islamique.

(Reportage Erikas Mwisi Kambale, Stanis Bujakera Tshiamala, Fiston Mahamba et Elodie Toto; rédigé par Cooper Inveen;vesion française Jean-Michel Bélot)