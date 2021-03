Au moins sept manifestants tués en Birmanie où la répression se durcit

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Sept manifestants, au moins, ont été tués jeudi en Birmanie où des rassemblements pro-démocratie ont une nouvelle fois été organisés en dépit de l'amplification de la répression par les forces de sécurité accusées par Amnesty International d'employer des tactiques de combat contre les opposants.

Selon des médias locaux, un manifestant a péri à Rangoun, l'ancienne capitale et principale ville du pays. Six autres sont décédés à Myaing, dans le centre du pays, a-t-on appris auprès d'un témoin et de médias.

Plus de soixante personnes ont été tuées par les forces de sécurité et au moins 2.000 personnes ont été arrêtées depuis le 1er février, date du coup d'Etat qui a conduit la junte militaire au pouvoir.

Lors d'une conférence de presse, le général Zaw Min Tun, porte-parole de la junte, a réitéré jeudi que l'armée n'avait pas l'intention de rester éternellement au pouvoir et qu'elle le restituerait au terme d'élections législatives pour lesquelles aucune date n'a été donnée.

Déjà visée par plusieurs chefs d'accusation, Aung San Suu Kyi, la dirigeante déchue par l'armée, est désormais également accusée d'avoir reçu 600.000 dollars et de l'or en toute illégalité.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné mercredi l'usage de la violence contre les manifestants et a prié l'armée de faire preuve de retenue. Faute du soutien de la Chine et de la Russie, il n'a toutefois pas dénoncé la prise du pouvoir par les militaires ou menacé de prendre des mesures de représailles.

Selon Amnesty International, l'armée utilise des moyens létaux pour combattre les manifestants et un certain nombre de décès peuvent être imputés à des exécutions extrajudiciaires.

"Ce ne sont pas des mesures prises individuellement par des policiers submergés", a assuré Joanne Mariner, directrice du programme Réaction aux crises d'Amnesty International.

"Ce sont des commandants déjà impliqués dans des crimes contre l'humanité qui déploient leurs soldats et utilisent leurs méthodes meurtrières tout à fait ouvertement", a-t-elle ajouté.

(Bureaux de Reuters; version française Nicolas Delame)