Au moins neuf morts dans des inondations en Italie

MILAN (Reuters) - Des crues d'une rare violence déclenchées par des pluies diluviennes ont balayé jeudi soir la région des Marches, dans le centre-est de l'Italie, faisant au moins neuf morts et quatre disparus, ont dit vendredi les autorités.

Quelque 400 millimètres d'eau sont tombés en l'espace de deux ou trois heures, "une bombe d'eau" selon l'expression employée par un responsable local, inondant les rues de plusieurs villes dans les provinces d'Ancône et de Pesaro et d'Urbino, sur la côte Adriatique.

Des images diffusées par les pompiers montrent des sauveteurs sur des radeaux essayant d'évacuer des personnes dans la ville balnéaire de Senigallia, tandis que d'autres tentaient de dégager les débris d'un passage souterrain.

"Nous avons reçu une alerte normale pour la pluie, mais personne ne s'attendait à quelque chose comme ça", a déclaré Stefano Aguzzi, responsable de la protection civile du gouvernement régional des Marches.

Des recherches se poursuivaient pour retrouver d'éventuels survivants, ont déclaré les autorités citées par les médias transalpins.

