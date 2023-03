Au moins neuf morts après le passage de violentes tempêtes dans le sud des Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

par Brad Brooks (Reuters) - Les violentes tempêtes qui ont balayé vendredi certaines régions du sud des Etats-Unis ont fait au moins sept morts et laissé plus d'un million de personnes sans électricité, ont annoncé les autorités. Une violente tempête, qui pourrait engendrer de fortes chutes de neige, se dirige désormais vers le nord-est des Etats-Unis, selon le service météorologique national (NWS). Le gouverneur de l'Etat du Kentucky a indiqué qu'au moins deux tornades avaient balayé vendredi la partie occidentale de l'Etat, faisant au moins trois morts. Les autorités du comté de Fayette, situé dans le centre du Kentucky, ont fait état d'un décès supplémentaire. La gouverneure de l'Alabama a de son côté déclaré que trois personnes avaient été tuées après le passage de la tempête, sans donner plus de détails. Dans l'Arkansas, un homme est mort après avoir été emporté par les flots alors qu'il conduisait dans une rue inondée, a annoncé le bureau du shérif du comté de Scott. Le gouverneur de l'Etat du Mississipi a dit vendredi que les tempêtes qui se sont abattues sur l'Etat durant la nuit avaient fait un mort. Plus de 1,4 million de foyers étaient privés d'électricité dans les Etats touchés par les tempêtes, selon les données de PowerOutage US. (Reportage Brad Brooks; version française Camille Raynaud)