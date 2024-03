Au moins deux marins tués dans une attaque au large du Yémen

Au moins deux marins tués dans une attaque au large du Yémen













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Au moins deux marins ont été tués après qu'un missile a frappé mercredi un navire de marchandises au large du Yémen, a déclaré un responsable américain, tandis qu'une source du secteur du transport maritime avait indiqué plus tôt que quatre marins avaient été grièvement brûlés et que trois étaient portés disparus. Il s'agit du premier incident meurtrier depuis que les Houthis, alignés sur l'Iran et qui contrôlent de larges parties du Yémen, ont commencé à lancer des attaques en mer Rouge en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, en réaction à l'offensive menée par Israël. Selon l'opérateur grec du cargo True Confidence, le navire a été frappé alors qu'il se trouvait à une cinquantaine de milles nautiques au sud-ouest du port yéménite d'Aden. Il s'est alors embrasé et a dérivé. Aucune information officielle n'était disponible dans l'immédiat sur l'état de santé des 20 marins et des trois gardes armés qui se trouvaient à bord du cargo. La plupart des marins sont des ressortissants philippins. A lire aussi... Les Houthis ont revendiqué avoir tiré des missiles contre le True Confidence après que, a dit un porte-parole du mouvement armé chiite, le navire a fait fi de messages d'avertissement de la marine yéménite. D'après la source, le cargo semble avoir été abandonné, avec trois personnes portées disparues. Un représentant du département américain de la Défense, s'exprimant auprès de Reuters sous couvert d'anonymat, a déclaré que de la fumée émanant du True Confidence a été aperçue. Un canot de sauvetage a été vu à proximité du navire, a-t-il ajouté. L'agence britannique du transport maritime (UKMTO) a indiqué avoir été informée d'un incident à 54 milles nautiques au sud-ouest d'Aden, dont le golfe borde l'accès à la mer Rouge, ajoutant que le cargo a été abandonné par l'équipage et n'est "plus sous commandement". Les forces de la coalition sont venues à l'aide du navire et de son équipage, a indiqué l'UKMTO, alors que les Etats-Unis ont mis en place une mission en mer Rouge destinée à protéger cet axe crucial du transport maritime mondial. Si les Houthis ont fait savoir par le passé qu'ils prendraient pour cible des navires liés à Israël, aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, des sources du secteur maritime estiment que tous les navires pourraient être menacés. Des entreprises ont choisi de modifier les itinéraires de leurs cargos, recourant à des trajets plus longs et plus coûteux. (Jonathan Saul à Londres, avec Jonathan Landay à Washington; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)