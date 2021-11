Au moins 99 morts à Freetown après l'explosion d'un camion-citerne

par Umaru Fofana

FREETOWN (Reuters) - L'explosion accidentelle d'un camion-citerne survenue vendredi soir à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, a fait au moins 99 morts et une centaine de blessés, selon un nouveau bilan livré samedi par les autorités.

Nombre des victimes sont des habitants de la banlieue de Wellington, dans l'est de la ville, qui s'étaient approchés du véhicule, endommagé après une collision, pour recueillir le carburant s'échappant de la cuve, selon le maire Yvonne Aki-Sawyerr.

Des corps brûlés, ainsi que des carcasses de voitures et de motos calcinées, témoignaient de la violence de l'explosion, selon un reporter de Reuters sur place.

"Nous avons tellement de victimes, de cadavres brûlés", a déploré dans une vidéo postée en ligne Brima Bureh Sesay, directeur de l'Agence nationale chargée de la gestion des catastrophes. "C'est un terrible, terrible accident", a-t-il ajouté.

Hôpitaux et cliniques de la capitale - confrontés depuis des années à un manque de moyens et de personnels, une situation aggravée par l'épidémie d'Ebola de 2014-2016 - ont été débordés par l'afflux de blessés, notamment l'hôpital Connaught. Des ONG ont été sollicitées pour fournir de l'équipement médical et des vivres.

Le bilan risque de s'aggraver, a souligné Swaray Lengor, représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

On recense des précédents meurtriers en Afrique subsaharienne.

En 2019, l'explosion d'un camion-citerne dans l'est de la Tanzanie, à Morogoro, avait fait 85 morts, tandis qu'une cinquantaine de personnes avaient péri dans une catastrophe similaire en République démocratique du Congo en 2018.

(Reportage Umaru Fofana à Freetown et Bhargav Acharya àBangalore; version française Claude Chendjou et Sophie Louet)