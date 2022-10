Au moins 60 morts après l'effondrement d'un pont en Inde

AHMEDABAD, Inde (Reuters) - Au moins 60 personnes sont mortes dimanche dans l'effondrement d'un pont enjambant une rivière de l'ouest de l'Inde, dans l'Etat du Gujarat, ont annoncé les autorités locales.

Un responsable a précisé que plus de 150 personnes se trouvaient sur ce pont suspendu au-dessus de la rivière Machchu, dans la ville de Morbi, lorsqu'il s'est effondré.

Des images diffusées par les chaînes de télévision montrent des dizaines de personnes accrochées aux câbles et à des débris de la passerelle effondrée pendant que des sauveteurs tentaient de les atteindre.

"Soixante décès ont été confirmés pour l'instant", a déclaré Mohan Kundariya, membre du parlement de l'Etat.

Au moins 30 autres personnes ont été blessés, ont dit d'autres responsables locaux.

Harsh Sanghavi, ministre de l'Intérieur de l'Etat, a expliqué que plus de 150 personnes se trouvaient sur la passerelle, une attraction touristique qui attire de nombreux visiteurs pendant la période des fêtes de Diwali et Chhath Puja.

Le pont de 230 mètres, construit au XIXe siècle, avait été rouvert à la circulation la semaine dernière après six mois de travaux pour rénovation.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui se trouve au Gujarat, dont il est originaire, pour un déplacement de trois jours, a déclaré avoir donné pour instruction au Premier ministre de l'Etat de mobiliser en urgence des équipes de secours.

Le gouvernement du Gujarat a constitué une commission d'enquête chargée des investigations sur les causes de l'accident.

Morbi est l'une des plus importantes régions de production de céramique du monde et assure à elle seule plus de 80% de la production indienne de céramique.

(Reportage Sumit Khanna, rédigé par Rupam Jain, version française Jean-Stéphane Brosse et Marc Angrand)