Au moins 51 soldats tués dans une attaque vendredi au Burkina Faso

OUAGADOUGOU (Reuters) - Une embuscade tendue à un convoi militaire vendredi dans le nord du Burkina Faso a fait au moins 51 morts parmi les soldats, a annoncé lundi l'armée burkinabè, qui avait dans un premier temps parlé de huit victimes. Selon les militaires au pouvoir à Ouagadougou, les corps de 43 autres soldats ont été retrouvés aux abords de la route reliant Deou à Oursi, dans la province de l'Oudalan. L'armée avait affirmé un peu plus tôt lundi avoir tué "une soixantaine de terroristes" lors d'une "contre-offensive aérienne" qui a visé plusieurs véhicules et motos des assaillants qui tentaient de gagner le Mali voisin. Elle n'a pas désigné dans son communiqué le groupe qu'elle soupçonne d'être à l'origine de cette attaque, alors que les violences des groupes djihadistes liés à Al Qaïda ou à l'Etat islamique s'intensifient au Burkina Faso comme au Mali. (Reportage de Thiam Ndiaga, rédigé par Sofia Christensen ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)