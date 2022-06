Au moins 51 morts dans l'incendie d'une prison en Colombie

(Actualisation du nombre de décès)

BOGOTA, 28 juin (Reuters) - Au moins 51 détenus ont péri dans un incendie survenu lors d'une émeute dans la nuit de lundi à mardi dans une prison à Tuluá, dans le sud-ouest de la Colombie, ont déclaré mardi les autorités pénitentiaires.

Un bâtiment abritant 180 détenus, sur un total de 1.267 incarcérés, a pris feu pendant que des prisonniers manifestaient.

"C'est un événement tragique et désastreux", a déclaré le général Tito Castellanos, chef de l'Institut national pénitentiaire et carcéral (INPEC), à la radio locale Caracol. "Il y avait un incident, apparemment une émeute, les prisonniers ont mis le feu à des matelas".

Il a fait état d'un bilan de 51 morts - 49 décédés dans la prison et deux qui ont succombé après leur transfert à l'hôpital.

"Malheureusement, la majorité des morts sont décédés à cause de l'inhalation de fumée", a dit l'officier. "Nous avons deux (personnes blessées) qui ont été envoyées à Cali".

Les causes de l'émeute n'ont pas été précisées dans l'immédiat.

Le président colombien sortant, Ivan Duque, qui est en visite au Portugal, a déclaré sur Twitter que l'incident ferait l'objet d'une enquête.

"Nous regrettons les événements survenus dans la prison de Tuluá, Valle del Cauca. Je suis en contact avec (le général Tito Castellanos) et j'ai donné des instructions pour faire avancer les enquêtes et permettre de clarifier cette terrible situation", a déclaré Ivan Duque. (Reportage Luis Jaime Acosta et Julia Symmes Cobb; version française Alizée Degorce, édité par Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet)