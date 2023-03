Au moins 36 morts dans une attaque islamiste en RDC

BENI, République démocratique du Congo (Reuters) - Des activistes islamistes ont tué au moins 36 personnes dans la nuit de mercredi à jeudi dans un village de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré le gouverneur de la province du Nord-Kivu. L'attaque a été attribuée par Carly Nzanzu Kasivita, dans un message sur Twitter, aux Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe armé islamiste ougandais qui a prêté allégeance à l'organisation de l'Etat islamique en 2019. Elle s'est produite dans le village de Mukondi, à une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Beni. "Le village Mukondi attaqué hier soir par les Adf à été complètement incendié. Bilan provisoire ce matin 36 personnes tuées, aussi des blessés. La recherche continue", a déclaré le gouverneur du Nord-Kivu. Le chef d'une organisation locale de la société civile a évoqué un bilan de 44 personnes tuées, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ajoutant que des villageois étaient portés disparus. "Le mode opératoire suggère qu'il s'agissait des ADF car aucune balle n'a été tirée", a-t-il dit à Reuters par téléphone. Antony Mwalushayi, porte-parole de l'armée, a confirmé l'attaque, sans donner de bilan. (Reportage Erikas Mwisi, rédigé par Sofia Christensen, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)