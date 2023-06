Au moins 35 morts dans le naufrage d'un canot de migrants près des Canaries

MADRID, 21 juin (Reuters) - Au moins 35 personnes sont mortes dans le naufrage d'une petite embarcation qui se dirigeait vers les îles Canaries, a déclaré mercredi l'ONG Walking Borders, spécialisée dans les questions de migration. Une source au sein des services espagnols de secours en mer a dit à Reuters qu'un enfant figurait parmi ces victimes et que 24 autres passagers avaient pu être secourus alors que l'embarcation était en train de couler, dans le cadre d'une opération de secours conduite par les autorités marocaines au large de l'île La Grande Canarie. Selon Walking Borders et Alarm Phone, autre organisation spécialisée dans le thème des migrations, 59 personnes se trouvaient à bord du canot pneumatique. (Reportage Emma Pinedo et Borja Suarez, rédigé par David Latona, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)