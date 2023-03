Au moins 34 migrants disparus après un naufrage au large de la Tunisie

TUNIS (Reuters) - Au moins 34 migrants africains étaient portés disparus vendredi après le naufrage de leur bateau au large de la Tunisie, soit le cinquième naufrage en deux jours, portant à 67 le nombre total de disparus, ont déclaré des responsables tunisiens. Ce naufrage intervient dans un contexte de forte augmentation du nombre de bateaux se dirigeant vers l'Italie. Les garde-côtes italiens ont déclaré jeudi avoir secouru environ 750 migrants lors de deux opérations distinctes au large de la côte sud de l'Italie, quelques heures après la mort d'au moins cinq personnes et la disparition de 33 autres lors d'une tentative de traversée en mer depuis la Tunisie. Houssem Jebabli, un responsable de la Garde nationale, a déclaré que les garde-côtes avaient intercepté 56 bateaux en route vers l'Italie en deux jours et détenu plus de 3.000 migrants, pour la plupart originaires de pays d'Afrique subsaharienne. Selon les données de l'Onu, au moins 12.000 migrants arrivés cette année en Italie ont pris la mer depuis la Tunisie, contre 1.300 au cours de la même période en 2022. Auparavant, la Libye était le principal point de passage des migrants africains voulant se rendre illégalement en Europe. (Reportage Tarek Amara, rédigé par Tarek Amara et Enas Alashray, version française Gaëlle Sheehan, édité par Tangi Salaün)