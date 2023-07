Au moins 300 migrants disparus en mer près des îles Canaries selon une ONG

MADRID (Reuters) - Au moins 300 migrants qui étaient à bord de trois bateaux les transportant du Sénégal vers les îles Canaries ont disparu, a déclaré dimanche l'association d'aide aux migrants Walking Borders. Deux bateaux, l'un transportant environ 65 personnes et l'autre entre 50 et 60 personnes, sont portés disparus depuis 15 jours, depuis qu'ils ont quitté le Sénégal pour tenter de rejoindre l'Espagne, a déclaré à Reuters Helena Maleno, de Walking Borders. Un troisième bateau a quitté le Sénégal le 27 juin avec environ 200 personnes à bord. Les familles des personnes à bord n'ont pas eu de nouvelles depuis leur départ, a également déclaré Helena Maleno. Les trois bateaux ont quitté Kafountine, dans le sud du Sénégal, à environ 1.700 kilomètres de Tenerife, l'une des îles Canaries. "Les familles sont très inquiètes. Il y a environ 300 personnes originaires de la même région du Sénégal. Ils sont partis en raison de l'instabilité qui règne au Sénégal", a dit Helena Maleno. Les îles Canaries, au large des côtes d'Afrique de l'Ouest, sont devenues la principale destination des migrants qui tentent d'atteindre l'Espagne, un nombre beaucoup plus restreint d'entre eux cherchant également à traverser la Méditerranée pour rejoindre le continent espagnol. L'été est la période la plus active pour toutes les tentatives de traversée. La route migratoire de l'Atlantique, l'une des plus meurtrières au monde, est généralement empruntée par les migrants d'Afrique subsaharienne. Au moins 559 personnes, dont 22 enfants, sont mortes en 2022 en tentant d'atteindre les îles Canaries, selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies. (Reportage Graham Keeley, version française Benjamin Mallet)