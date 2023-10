Au moins 27 morts lors du passage de l'ouragan Otis au Mexique

Au moins 27 morts lors du passage de l'ouragan Otis au Mexique













Crédit photo © Reuters

MEXICO (Reuters) - Au moins 27 personnes sont mortes mercredi lors du passage de l'ouragan Otis dans le sud du Mexique et quatre autres sont portées disparues, ont déclaré jeudi les autorités mexicaines. Otis, ouragan de catégorie 5, la plus élevée, a balayé l'Etat de Guerrero avec des vents dépassant 200 km/h et des pluies diluviennes. Quelque 8.400 militaires ont été déployés dans la région d'Acapulco, particulièrement touchée, pour participer aux opérations de nettoyage. La célèbre station balnéaire est coupée du monde, les communications ont été interrompues et les routes sont inaccessibles en raison des crues provoquées par le cyclone. (Brendan O'Boyle, Lizbeth Diaz et Kylie Madry; version française Jean-Stéphane Brosse)