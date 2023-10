Au moins 25 morts après un incendie dans une mine d'ArcelorMittal

ALMATY (Reuters) - Au moins 25 personnes sont mortes dans l'incendie d'une mine de charbon exploitée par une filiale d'ArcelorMittal au Kazakhstan et plusieurs personnes sont portées disparues, a annoncé samedi le géant luxembourgeois de la sidérurgie. "À l'heure actuelle, le décès de 25 de nos employés a été confirmé et 21 autres sont toujours portés disparus. 206 personnes ont été évacuées en toute sécurité. Il n'existe pas de mots pour exprimer la dévastation que ressent l'entreprise à la suite de cet accident", a déclaré ArcelorMittal dans un communiqué. Dans un précédent bilan, sa filiale locale avait fait état de 21 décès, 208 évacués et 23 disparus dans la mine de Kostenko. Le président kazakh Kassim-Jomart Tokaïev, qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes, a ordonné à son cabinet de mettre fin à la coopération en matière d'investissements avec la filiale ArcelorMittal Temirtau. Le gouvernement a précisé dans un communiqué qu'il était en train de finaliser un accord pour nationaliser l'entreprise, qui exploite la plus grande aciérie du pays. "(...) les deux parties ont engagé des discussions concernant l'avenir d'ArcelorMittal Temirtau et ont récemment signé un accord préliminaire pour une transaction qui en transférera la propriété à la République du Kazakhstan", a confirmé le groupe industriel. Le mois dernier, le vice-Premier ministre Roman Sklyar a déclaré à la presse que le Kazakhstan était en pourparlers avec des investisseurs potentiels susceptibles de reprendre l'aciérie. Le gouvernement a dénoncé l'incapacité d'ArcelorMittal à respecter ses obligations d'investissement, à moderniser les équipements et à garantir la sécurité des travailleurs après une série d'accidents mortels, avait-il dit. Le groupe s'est engagé à finaliser le transfert d'ArcelorMittal Temirtau "dans les meilleurs délais afin de minimiser les perturbations dans la mesure du possible". (Reportage Olzhas Auyezov ; version française Kate Entringer)