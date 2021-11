Au moins 24 migrants sont morts noyés au large de Calais, selon France 3

PARIS (Reuters) - Au moins 24 migrants sont morts noyés dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais alors qu'ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne, a déclaré mercredi à France 3 le maire de Tétéghem, Franck Dhersin.

L'élu local a aussi indiqué que 26 migrants avaient été secourus.

Les autorités locales redoutent que le bilan ne s'alourdisse, plusieurs personnes secourues étant dans un état grave.

"24 cadavres ont été repêchés et 26 personnes vivantes", a dit Franck Dhersin.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué qu'il se rendait sur place.

"Forte émotion devant le drame des nombreux morts dû au chavirage d'un bateau de migrants dans la Manche. On ne dira jamais assez le caractère criminel des passeurs qui organisent ces traversées", a déclaré sur Twitter Gérald Darmanin.

Le Premier ministre, Jean Castex, a de son côté qualifié le naufrage de "tragédie".

"Mes pensées vont aux nombreux disparus et blessés, victimes de passeurs criminels qui exploitent leur détresse et leur misère", a écrit Jean Castex sur Twitter.

Selon les autorités locales, deux hélicoptères et trois navires de sauvetage sont sur place.

Un pêcheur, Nicolas Margolle, a déclaré à Reuters qu'il avait vu deux petits canots pneumatiques mercredi, l'un avec des personnes à bord et l'autre vide.

Il a ajouté qu'un autre pêcheur avait appelé les secours après avoir vu un canot vide et 15 personnes flottant immobiles à proximité.

Il a confirmé qu'il y avait davantage de bateaux pneumatiques ce mercredi en raison d'une météo favorable malgré le froid.

Tôt mercredi, des journalistes de Reuters ont vu un groupe de plus de 40 migrants se diriger vers le Royaume-Uni sur un canot pneumatique.

(Reportage Geert De Clercq, Tassilo Hummel, Ingrid Melander et Pascal Rossignol, version française Matthieu Protard et Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)