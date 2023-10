Au moins 22 morts et des dizaines de blessés dans des fusillades dans le Maine

par Daniel Trotta 25 octobre (Reuters) - Au moins 22 personnes ont été tuées et de 50 à 60 autres ont été blessées dans des fusillades qui se sont produites mercredi dans la ville américaine de Lewiston, dans l'Etat du Maine, a rapporté NBC News, citant une source au sein de la police municipale. La police de l'Etat du Maine et le shérif du comté d'Androscoggin ont rapporté mercredi soir la présence d'un tireur sans fournir de détails. "Un tireur se trouve à Lewiston", a indiqué la police de l'Etat du Maine sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Nous demandons à la population de se mettre à l'abri. Restez chez vous, portes closes. Les forces de l'ordre enquêtent actuellement dans plusieurs endroits." Le bureau du shérif du comté d'Androscoggin a diffusé sur Facebook deux photos montrant un suspect, précisant qu'il était en fuite. Le shérif a demandé l'aide de la population pour identifier ce suspect, un homme vêtu d'une chemise et d'un jean et tenant un fusil en position de tir. Le centre médical de Lewiston a publié un communiqué dans lequel il indiquait qu'il assistait un grand nombre de victimes après une fusillade de masse et qu'il se coordonnait avec les hôpitaux de la région pour l'accueil des patients. La ville de Lewiston est située à environ 56 kilomètres au nord de Portland, la plus grande ville du Maine. Selon le Sun Journal, qui cite un porte-parole de la police de Lewiston, des fusillades ont été rapportées dans trois lieux: un bowling, un restaurant et un centre de distribution de la chaîne de magasins Walmart. Le président américain, Joe Biden, a été prévenu et il reçoit des informations sur l'évolution de la situation, a déclaré un responsable américain à Washington. La gouverneure du Maine, Janet Mills, a dit dans un communiqué qu'elle avait été avertie de la situation. (Avec la contribution de Julia Harte, Steve Gorman et Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)