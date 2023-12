Au moins 20 morts dans une attaque dans l'ouest du Burundi

Au moins 20 morts dans une attaque dans l'ouest du Burundi













Crédit photo © Reuters

BUJUMBURA (Reuters) - Au moins 20 personnes ont été tuées et neuf autres blessées par des hommes armées dans une attaque menée dans l'ouest du Burundi, près de la frontière et la République démocratique du Congo, a déclaré samedi le gouvernement burundais. L'organisation Red Tabara, groupe armé qui combat le gouvernement du Burundi depuis 2015, a revendiqué l'attaque. Douze enfants, deux femmes enceintes et un policier ont notamment été tués lors du raid mené vendredi soir dans la localité de Vugizo, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Jérôme Niyonzima. Red Tabara a affirmé sur le réseau social X, anciennement Twitter, avoir tué neuf soldats et un policier. Les habitants ont déclaré avoir entendu des tirs et des explosions durant l'attaque. (Reportage de la rédaction de Nairobi; version française Camille Raynaud)