Au moins 19.000 Arméniens ont fui le Haut-Karabakh, selon Tass

Au moins 19.000 Arméniens ont fui le Haut-Karabakh, selon Tass













Crédit photo © Reuters

par Felix Light et Guy Faulconbridge PRES DE KORNIDZOR, Arménie (Reuters) - Au moins 19.000 des 120.000 Arméniens qui vivent dans le Haut-Karabakh étaient arrivés en Arménie mardi à 12h15 GMT, a déclaré le vice-Premier ministre arménien Tigran Khatchatrian, cité par l'agence Tass. Ceux qui sont parvenus à gagner l'Arménie livrent des récits poignants narrant une fuite alimentée par la peur d'un nettoyage ethnique dans cette enclave montagneuse revendiquée à la fois par l'Azerbaïdjan et par les séparatistes arméniens. Certains disent avoir vu les cadavres de nombreux civils - l'un d'eux évoquant des camions entiers. D'autres fondent en larmes en décrivant leur parcours. "Nous avons pris ce que nous pouvions et nous sommes partis. Nous ne savons pas où nous allons. Nous n'avons nulle part où aller", a déclaré dimanche à Reuters Petya Grigoryan, un chauffeur de 69 ans. Dans leur empressement à fuir Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, de nombreux Arméniens se sont massés dans les stations-service. Lundi, l'explosion d'un dépôt de carburants a fait 20 morts et près de 300 blessés, ont annoncé les autorités arméniennes. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les comptes rendus de l'opération militaire à l'intérieur du Haut-Karabakh. (Felix Light et Guy Faulconbridge, version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse)