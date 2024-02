Au moins 17 migrants tunisiens portés disparus après un départ vers l'Italie

Crédit photo © Reuters

TUNIS (Reuters) - Au moins 17 ressortissants tunisiens qui se trouvaient à bord d'un navire de migrants qui se dirigeait vers les côtes italiennes sont portés disparus, a annoncé lundi un responsable de la garde nationale tunisienne. Les disparus, dont un enfant de 5 ans, sont montés à bord d'un bateau de pêche à Bizerte dans le nord de la Tunisie la semaine dernière, a déclaré Houssem Eddine Jebabli à Reuters. Les garde-côtes et les forces de la marine, accompagnés d'un hélicoptère, ont lancé des opérations de recherche, a ajouté le responsable. (Reportage Tarek Amara; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)