Au moins 15 morts dans un naufrage au large de Dakar

DAKAR (Reuters) - Au moins 15 personnes se sont noyées lorsqu'une embarcation transportant des migrants a chaviré lundi au large de Dakar, la capitale du Sénégal, a déclaré le président sénégalais Macky Sall. L'incident s'est produit tôt dans la journée au large de l'une des plages les plus populaires du pays, dans la région de Ouakam. "J'exprime ma profonde douleur suite au décès d'une quinzaine de sénégalais dans le naufrage d'une pirogue au large de Dakar. Mes condoléances attristées aux familles et proches des victimes", a déclaré Macky Sall sur son compte Twitter. Babacar Diallo, un pêcheur de Ouakam qui se rendait sur la plage à l'aube a déclaré avoir vu au moins 12 cadavres sur le rivage et des personnes essayant de participer aux efforts de sauvetage. Deux personnes étaient vivantes, a-t-il ajouté. "Ils continuent de récupérer des corps, mais l'eau est trouble : nous leur avons indiqué où ils pourraient les trouver, et il y en a probablement d'autres", a expliqué Babacar Diallo. Des pompiers et des plongeurs alertés par les pêcheurs locaux et la marine nationale étaient toujours à la recherche de corps dans la zone lundi après-midi. Le nombre de bateaux de migrants tentant de rejoindre les îles Canaries, en Espagne, en passant par l'Atlantique est en augmentation, alors même qu'il s'agit de l'un des itinéraires les plus meurtriers. La marine sénégalaise a déclaré le 13 juillet avoir intercepté un navire transportant environ 70 migrants, la troisième traversée signalée ce mois-ci. Les tentatives de traversée depuis l'Afrique de l'Ouest se multiplient durant les mois d'été les plus chauds. (Reportage Ngouda Dione, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)