Au moins 13 morts lors d'une opération de police près de Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, 24 mars (Reuters) - Au moins treize personnes ont été tuées dans des affrontements avec les forces de l'ordre après une opération de police menée près de Rio de Janeiro, au Brésil, ont annoncé jeudi les autorités. Des heurts ont éclaté dans un quartier défavorisé de Sao Goncalo, au nord de Rio de Janeiro, alors que les autorités menaient un raid pour arrêter un chef de gang. Selon la police, les personnes décédées sont toutes suspectées de participer à des activités criminelles. L'opération avait pour but l'arrestation d'un chef de gang, impliqué dans la mort de plusieurs policiers dans l'Etat de Para, dans le nord du Brésil, ces dernières années. Le chef de gang présumé, Leonardo Costa Araujo, fait partie des victimes. Trois habitants du quartier sans liens avec les criminels présumés ont par ailleurs été blessés, ont indiqué les autorités. Les forces de police mènent régulièrement des opérations meurtrières dans les quartiers défavorisés de la région métropolitaine de Rio de Janeiro. (Reportage Rodrigo Viga Gaier, rédigé par Carolina Pulice; version française Camille Raynaud)