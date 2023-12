Au moins 13 morts après une explosion dans une usine de nickel

Au moins 13 morts après une explosion dans une usine de nickel













Crédit photo © Reuters

JAKARTA (Reuters) - Une explosion dans une usine de nickel sur l'île de Sulawesi, en Indonésie, a fait au moins 13 morts et 38 blessés, a déclaré le propriétaire du parc industriel où se trouve la fonderie, Indonesia Morowali (IMIP). L'incident s'est produit vers 5h30 dimanche (21h30 GMT samedi) dans l'usine exploitée par la société Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) alors que des ouvriers réparaient un four. Parmi les ouvriers décédés huit étaient Indonésiens et cinq Chinois, a précisé IMIP dans un communiqué. "D'après les premières investigations, l'explosion a pu être causée par la présence d'un liquide inflammable au fond du four", a déclaré un porte-parole du parc industriel. Une explosion s'est produite qui en a déclenché d'autres, en raison de la présence de bouteilles d'oxygène utilisées lors de la réparation du four, a ajouté le porte-parole. IMIP est un parc industriel spécialisé dans le nickel détenu par la société chinoise Tsingshan et son partenaire local Bintang Delapan Group. ITSS est l'un des locataires du parc industriel, selon IMIP. IMIP se coordonnera avec les parties concernées pour enquêter sur l'incident et couvrira tous les frais médicaux des victimes, a déclaré la société. L'Indonésie, premier producteur mondial de nickel, tente d'attirer les investissements des fabricants de véhicules électriques mais plusieurs accidents mortels se sont produits dans le secteur ces dernières années. Le président Joko Widodo souhaite développer le secteur, mais il a également demandé des améliorations en matière de sécurité et s'est engagé à renforcer le contrôle des normes environnementales. (Reportage Bernadette Christina à Jakarta ; version française Kate Entringer)