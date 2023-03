Au moins 13 morts après le séisme qui a frappé le nord de l'Afghanistan

Au moins 13 morts après le séisme qui a frappé le nord de l'Afghanistan













Crédit photo © Reuters

ISLAMABAD (Reuters) - Au moins 13 personnes ont été tuées et plus de 90 autres blessées au Pakistan et en Afghanistan après le puissant séisme survenu mardi soir dans la chaîne de montagnes de l'Hindou Kouch, ont annoncé des responsables. Au moins neuf personnes ont été tuées et 44 autres blessées dans le nord-ouest du Pakistan, a déclaré un responsable gouvernemental, indiquant que l'état d'urgence avait été décrété dans les hôpitaux de la province de Khyber Pakhtunkhwa, proche de la frontière avec l'Afghanistan. Au moins quatre personnes sont mortes et 50 autres ont été blessées en Afghanistan, a annoncé un responsable du ministère de la Santé. Des maisons et des immeubles ont été endommagés dans les deux pays, ont indiqué les autorités. L'épicentre du tremblement de terre de magnitude 6,5 survenu dans la province du Badakhchan, dans le nord-est de l'Afghanistan, était situé dans la chaîne de montagnes de l'Hindou Kouch, qui s'étend de l'Afghanistan au Pakistan. La secousse a été ressentie en Afghanistan, au Pakistan, en Inde, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Turkménistan, a indiqué le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM). Un séisme de magnitude 6,1 a fait plus de 1.000 morts l'an dernier dans l'est de l'Afghanistan. (Reportage Jibran Ahmad à Peshawar, Mohammad Yunus Yawar et Charlotte Greenfield à Kaboul, rédigé par Shilpa Jamkhandikar; version française Camille Raynaud)