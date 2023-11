Au moins 13.300 morts à Gaza depuis le 7 octobre, dit le gouvernement du Hamas

Au moins 13.300 morts à Gaza depuis le 7 octobre, dit le gouvernement du Hamas













LE CAIRE, 20 novembre (Reuters) - Au moins 13.000 personnes ont été tuées, dont 5.600 enfants et 3.550 femmes, dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, ont déclaré lundi les services de communication des autorités de l'enclave palestinienne contrôlée par le Hamas. Plus de 6.500 personnes sont portées disparues, dont 4.400 femmes et enfants, a ajouté le Hamas dans un communiqué. L'armée israélienne mène des bombardements intensifs et intervient au sol à Gaza depuis l'attaque du Hamas qui a fait environ 1.200 morts dans le sud d'Israël le 7 octobre. (Rédigé par Nidal Al Mughrabi; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)