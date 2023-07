Au moins 125 tombes datant de la Rome antique découvertes à Gaza

Crédit photo © Reuters

par Nidal al-Mughrabi GAZA (Reuters) - Des archéologues travaillant dans un cimetière récemment découvert datant de la Rome antique à Gaza ont mis au jour au moins 125 tombes avec des squelettes en partie intacts et deux rares sarcophages de plomb, a annoncé le ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités. L'actuel territoire palestinien a été un important centre commercial pour plusieurs civilisations de l'Egypte ancienne jusqu'à l'Empire romain et au temps des croisades. Par le passé, les archéologues locaux ont manqué de ressources mais des organisations françaises ont aidé à fouiller ce site vieux de 2.000 ans, découvert en février l'an dernier par une équipe de construction qui travaillait sur un projet immobilier financé par l'Egypte. "C'est la première fois que nous trouvons en Palestine un cimetière avec 125 tombes, et c'est la première fois que nous découvrons à Gaza deux sarcophages réalisés en plomb", a déclaré à Reuters, Fadel Al-Utol, expert à l'École Biblique et Archéologique Française. L'un des deux sarcophages était décoré avec des illustrations de raisins et l'autre avec des dauphins, selon l'expert. "Nous avons besoin de fonds pour préserver ce site archéologique afin que l'histoire ne soit pas effacée", a-t-il ajouté. "C'est sans précédent", a commenté de son côté Jamal Abu Reda, responsable des antiquités au ministère du Tourisme. "Cela approfondit les racines palestiniennes sur cette terre et montre qu'elles remontent à des milliers d'années", a-t-il dit. La bande Gaza est soumise à un blocus économique israélien et égyptien depuis 2007 et la prise de contrôle du territoire par le Hamas. Les pourparlers de paix négociés par les États-Unis, visant à établir un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, se sont effondrés en 2014 et ne montrent aucun signe de reprise. (Version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)