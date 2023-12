Au moins 113 personnes tuées lors d'attaques dans le centre du Nigeria



LAGOS (Reuters) - Les attaques menées le week-end dernier dans le centre du Nigeria ont fait 113 morts, a déclaré lundi un responsable local. Monday Kassah, le dirigeant par intérim de Bokkos, zone de gouvernement local de l'Etat du Plateau, a déclaré que 113 personnes avaient été tuées samedi et dimanche. "Les attaques étaient coordonnées. Pas moins de 20 communautés différentes ont été attaquées par les bandits", a-t-il dit. "Nous avons retrouvé 113 cadavres dans ces communautés. Nous avons retrouvé plus de 300 blessés." Monday Kassah n'a pas indiqué qui était responsable des attaques. Il a dit que les blessés avaient été transportés à l'hôpital. Un porte-parole de la police de l'Etat du Plateau n'a pas pu être joint pour répondre à une demande de commentaire. (Reportage MacDonald Dzirutwe et Anirudh Saligrama; version française Camille Raynaud)