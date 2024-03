Au moins 11 morts dans une frappe israélienne à Rafah, selon Gaza

LE CAIRE (Reuters) - Au moins 11 Palestiniens ont été tués par une frappe aérienne israélienne qui a touché une tente à Rafah, a annoncé le ministère de la Santé de Gaza. La frappe, qui a fait 50 blessés, a touché un secteur où des Palestiniens déplacés ont trouvé refuge, à l'extérieur de l'Emirate Hospital, dans la banlieue de Tel al Sultan, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza a précisé qu'un infirmier travaillant dans cet l'hôpital figurait parmi les victimes. L'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. "La frappe a touché une tente, où des personnes s'étaient réfugiés, directement, des éclats d'obus sont entrés dans l'hôpital où moi et des amis étions assis, nous avons survécu par miracle", a déclaré par téléphone à Reuters un témoin qui a refusé d'être identifié. A lire aussi... L'armée israélienne a déclaré que ses forces avaient tué huit combattants à Khan Younès, une vingtaine dans le centre de la bande de Gaza et trois autres à Rimal, près de la ville de Gaza. Plus d'un million de Palestiniens ont trouvé refuge dans la ville de Rafah, fuyant l'offensive israélienne qui a ravagé une grande partie de la bande de Gaza et tué plus de 30.000 personnes, selon les autorités sanitaires locales. MENACE DE FAMINE La pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu continue par ailleurs de s'accroire alors que les Nations unies ont averti qu'un quart des 2,3 millions d'habitants de l'enclave sont menacés par la famine. Des négociations sur la trêve dans la bande de Gaza devraient reprendre au Caire dimanche, selon deux sources au sein de la sécurité en Egypte, mais un média israélien a rapporté qu'Israël n'enverrait pas de délégation tant que le pays n'aurait pas reçu la liste complète des otages encore en vie. Samedi, trois personnes qui cherchaient de la nourriture dans des terres agricoles à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, ont été tuées par des frappes israéliennes, selon des habitants et des médecins. L'armée israélienne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Selon le ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas, treize enfants sont morts de déshydratation et de malnutrition à l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, au cours des trois derniers jours. "Lorsqu'un enfant est censé prendre trois repas par jour et qu'il n'en prend qu'un, il souffre évidemment de malnutrition et de toutes les maladies qui en découlent", a déploré le docteur Imad Dardonah. Les Etats-Unis ont annoncé samedi avoir effectué leur premier largage aérien d'aide humanitaire à Gaza, comprenant plus 35.000 repas selon un responsable, deux jours après la mort de plus d'une centaine de personnes lors d'une distribution de nourriture. (Reportage Nidal al-Mughrabi, Ahmed Mohamed Hassan, Nafisa Eltahir au Caire, Henriette Chacar à Jérusalem, avec Idrees Ali; rédigé par Tom Perry; version française Claude Chendjou et Kate Entringer)