Au moins 10 soldats tués dans une embuscade au Niger

Crédit photo © Reuters

NIAMEY (Reuters) - Au moins 10 soldats nigériens ont été tués et plus d'une dizaine d'autres blessés dans une embuscade tendue par des hommes armés près de la frontière avec le Mali, a déclaré samedi le ministre de la Défense du Niger. Seize personnes sont en outre portées disparues à la suite de cette attaque survenue vendredi soir à Banibangou, a précisé Alkassoum Indattou dans un communiqué, ajoutant que l'intervention de l'armée de l'air nigérienne avait contraint les assaillants à fuir vers le Mali. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont confrontés aux violences de groupes islamistes armés. (Reportage Moussa Aksar, rédigé par Bate Felix, version française Bertrand Boucey)