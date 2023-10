Au forum des "Nouvelles Routes de la soie", Xi Jinping met en garde contre un découplage

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a mis en garde contre le découplage avec la Chine lors de l'ouverture du forum sur les "Nouvelles routes de la soie" (Belt and Road Initiative, "BRI") à Pékin mercredi, critiquant les efforts occidentaux visant à réduire leur dépendance à l'égard de l'économie chinoise. Xi Jinping a également fait l'éloge de son plan d'envergure lancé il y a 10 ans pour construire des infrastructures mondiales et des réseaux énergétiques reliant l'Asie à l'Afrique et à l'Europe par des voies terrestres et maritimes, affirmant que "les plans se sont transformés en projets réels". Des représentants de plus de 130 pays, principalement du Sud, ont participé au forum, y compris plusieurs chefs d'État, dont le plus éminent était le "cher ami" de Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine. "Nous nous opposons aux sanctions unilatérales, à la coercition économique, au découplage et à la rupture de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Xi Jinping devant plus de 1.000 délégués réunis dans une salle de conférence du Palais de l'Assemblée du Peuple, à l'ouest de la place Tian'anmen. Vladimir Poutine et d'autres dirigeants étrangers étaient assis au premier rang aux côtés de hauts fonctionnaires chinois du bureau politique, qui compte 25 membres, tandis que Xi Jinping prononçait son discours d'ouverture. Xi Jinping s'est opposé aux efforts occidentaux visant à réduire la dépendance à l'égard de l'économie chinoise, déclarant que "nos vies ne seront pas meilleures et notre développement ne sera pas plus rapide si nous considérons le développement des autres comme une menace et l'interdépendance économique comme un risque". Les dirigeants occidentaux insistent sur le fait que leur objectif est de "réduire les risques", et non de "se découpler" de la Chine, en affirmant vouloir diversifier les chaînes d'approvisionnement, devenues trop dépendantes de la deuxième économie mondiale. Les menaces de la Chine à l'égard de Taïwan et les perturbations commerciales des années de pandémie ont rendu encore plus urgent le désir de limiter la dépendance occidentale à l'égard de la Chine. Bien que la BRI ait d'abord été conçue pour relier la Chine à l'Europe occidentale, des personnalités de haut rang de l'Union Européenne (UE) étaient absentes. Le seul chef d'État de l'UE présent était le Premier ministre populiste hongrois Viktor Orban. Le ministre du Commerce de l'administration talibane afghane, Haji Nooruddin Azizi, figurait également parmi les participants. "La Chine s'intéresse davantage au développement de l'Afghanistan en ce moment, c'est pourquoi nous sommes plus engagés avec elle. Les Chinois s'intéressent davantage aux affaires économiques, c'est pourquoi nous sommes ici", a déclaré Haji Nooruddin Azizi à un groupe de journalistes présents lors de la cérémonie. SCEPTICISME OCCIDENTAL Selon les experts, le scepticisme occidental à l'égard des grands projets de Xi Jinping s'explique par les soupçons pesant sur la manière dont il étendrait l'influence de la Chine dans le monde. La Chine s'est parfois irritée face aux critiques formulées à l'encontre de l'initiative des Nouvelles Routes de la soie, affirmant qu'elles véhiculaient des préjugés anti-chinois et une volonté de contenir son essor, tout en négligeant ce qu'elle qualifie de bonnes intentions authentiques. Les experts ont également déclaré que certains des prêts d'infrastructure accordés par la Chine dans le cadre du projet ont imposé aux pays pauvres des remboursements qu'ils ne peuvent pas supporter. Le président indonésien Joko Widodo, dont le pays doit plus de 20 milliards de dollars à la Chine, a souligné dans un discours que les projets de la BRI "ne doivent pas compliquer les conditions fiscales (des pays)". Dans un discours qui a suivi celui de Xi Jinping, Vladimir Poutine a fait l'éloge de la BRI et a invité les Etats intéressés du monde entier à investir dans la route maritime du Nord qui, selon lui, pourrait renforcer les échanges entre l'Est et l'Ouest. Peu avant que Vladimir Poutine ne commence à s'exprimer, une poignée de délégués européens, dont l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, ont quitté la salle en signe de protestation contre sa présence, selon un journaliste de Reuters. Le président chinois a par ailleurs entrepris de réduire la BRI et de la rendre plus verte, délaissant les projets à gros budget comme les barrages au profit de projets de développement technologique tels que la finance numérique et les plateformes de commerce en ligne. Selon les experts, l'objectif est de contribuer à un mouvement plus large en faveur d'un ordre mondial multipolaire, donnant plus de pouvoir aux pays du Sud, plutôt qu'un ordre dominé par Washington et ses alliés. La BRI s'est également davantage concentrée sur des questions comme le changement climatique et l'intelligence artificielle, Xi Jinping cherchant à exporter les idées chinoises en matière de gouvernance et construire un consensus autour des normes chinoises et de son modèle de développement, selon les experts. Mercredi, le président chinois a renforcé ces tendances, s'engageant à "approfondir la coopération en matière d'infrastructures vertes, d'énergie et de transport" et à "proposer une initiative mondiale pour la gouvernance de l'intelligence artificielle" Après le discours de Xi Jinping, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le pays ferait pression pour créer un organe des Nations unies chargé de réglementer l'intelligence artificielle (IA), ajoutant que Pékin s'opposait à toute "obstruction malveillante" au développement dans ce domaine dans d'autres pays, une référence probable aux efforts de Washington pour bloquer l'exportation de puces d'IA de pointe vers la Chine. (Reportage Laurie Chen et Yew Lun Tian, avec la contribution d'Eduardo Baptista, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)