Au bout du suspense, l'Italie rallie les quarts aux dépens de l'Autriche

par Arthur Cremers (iDalgo)

L'Italie et l'Autriche se retrouvaient ce soir à Wembley pour le compte des huitièmes de finale de l'Euro 2020. Dominateurs d'entrée, les Italiens n'ont pas eu de réussite puisque Barella a buté sur Bachmann (17ème) avant qu'Immobile ne trouve le poteau gauche du portier autrichien (33ème). Dos à dos à la pause, les deux nations sont restées muettes dans le second acte malgré de grosses opportunités. Marko Arnautovic aurait d'ailleurs pu ouvrir le score sans une position de hors jeu limite à la 65ème minute. Envoyée en prolongations par Anthony Taylor, la Squadra Azzurra a frappé la première. Federico Chiesa a ouvert la marque (95ème) après un bel enchainement. Matteo Pessina a fait le break dix minutes plus tard (105ème). Menée 2-0, l'Autriche a réagi par l'intermédiaire de Sasa Kalajdzic (114ème). Mais ce sursaut d'orgueil fut trop tardif et l'Italie rallie les quarts de finale. Elle y affrontera le vainqueur du match entre le Portugal et la Belgique. Les Autrichiens quittent quant à eux l'Euro 2020 la tête haute.