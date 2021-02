Atterrissage historique du robot Perseverance sur la planète Mars

Crédit photo © Reuters

par Steve Gorman

LOS ANGELES (Reuters) - Le robot Perseverance de la NASA, le laboratoire astrobiologique le plus avancé jamais envoyé sur une autre planète, a pénétré jeudi dans l'atmosphère de Mars et s'est posé sans encombre sur la planète rouge, où il va chercher des traces de vie microbienne ancienne.

Le rover nouvelle-génération à six roues a atterri sur le cratère Jezero, une zone où de l'eau aurait été présente il y a environ trois milliards d'années.

A proximité de Los Angeles, les responsables de cette mission, réunis dans un laboratoire spatial, ont laissé éclater leur joie alors que les balises radio signalaient que Perseverance avait survécu à sa périlleuse descente et atteint sa cible d'atterrissage.

"Atterrissage confirmé", a déclaré Mohan Swati, en charge des opérations de guidage, depuis la salle de contrôle. "Perseverance en toute sécurité sur la surface de Mars".

Quelques minutes après s'être posé, au terme d'un voyage de sept mois, Perseverance a fait parvenir ses premières images en noir et blanc de la surface martienne.

"Grande fierté ! Félicitations aux équipes de la NASA, du CNES et du CNRS", a réagi le président français Emmanuel Macron sur Twitter, en publiant une image de Mars captée par le "SuperCam" du robot Perseverance. "Une part de l'excellence française vient d'arriver sur la planète rouge pour étudier la roche martienne".

Plus grand et plus sophistiqué que ces prédécesseurs, Perseverance, dont la mission sur deux ans est évaluée à 2,7 milliards de dollars, est capable de prélever des échantillons de roches qui seront analysés ensuite sur Terre.

Le rover est équipé d'une station météorologique, de 19 caméras et de deux microphones, des équipements qui permettront selon la Nasa d'obtenir des images riches. Il est doté d'une "SuperCam", un instrument franco-américain développé notamment par le Cnes et le CNRS.

"C'est vraiment le début d'une nouvelle ère", a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour les missions scientifiques.

(version française Camille Raynaud et Jean Terzian)