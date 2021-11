Attention aux effets de l'inflation sur les marges en 2022 (Ostrum AM)

PARIS, 30 novembre (Reuters) - L'inflation devrait rester un thème central pour les marchés l'an prochain et constitue un risque pour les marges des entreprises, estiment les gérants d'Ostrum AM, qui favorisent les secteurs les plus à même de faire face à cette pression sur la rentabilité.

Ils privilégient la santé, l'énergie et les ressources de base exposées aux matières premières ainsi que le luxe qui dispose d'un "pricing power" - la capacité à fixer les prix - élevé, ont-ils indiqué lors de la présentation mardi de leurs perspectives pour 2022.

D'autres secteurs devraient profiter d'une croissance économique toujours solide, comme la finance, les médias, la technologie et les voyages et loisirs (à l'exception du secteur aérien), ont-ils ajouté.

Les spécialistes d'Ostrum AM tablent sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 4,1% l'an prochain pour les Etats-Unis, de 4,5% pour la Chine et de 4,1% pour la zone euro.

