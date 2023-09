Attaques ukrainiennes de drones en Crimée, sur Moscou et des dépôts pétroliers selon la Russie

(Reuters) - La Russie a dit avoir contrecarré une attaque coordonnée ukrainienne en Crimée dimanche matin alors que des drones ont ciblé Moscou, perturbant le trafic aérien dans la capitale, et causé un incendie dans un dépôt pétrolier dans le sud-ouest du pays. Ces derniers jours, l'Ukraine a lancé une série d'attaques contre des installations militaires russes en Crimée et contre la marine russe en mer Noire. Les attaques au coeur du territoire russe, loin des lignes de front, ont aussi augmenté alors que le maire de Moscou a indiqué que deux drones ont été abattus dimanche dans la région de la capitale. Un drone a été abattu au-dessus du district d'Istra et un autre au-dessus du district de Ramensky, a déclaré sur Telegram le maire de la capitale russe, Serguei Sobianine, ajoutant qu'aucune victime n'était à recenser. Au moins trente vols ont été retardés et six annulés dans les aéroports majeurs de Moscou, selon les agences de presse russes. Les systèmes russes de défense aérienne ont détruit au moins six drones ciblant la Crimée depuis plusieurs directions, a annoncé le ministère russe de la Défense dimanche, sans préciser la présence de victimes. Dans le sud-ouest de la Russie, un drone ukrainien a endommagé un dépôt pétrolier dimanche, provoquant un incendie qui a été maîtrisé par la suite, selon le gouverneur régional. Reuters n'était pas en mesure de vérifier les informations avancée par la Russie et l'Ukraine n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française par Zhifan Liu)