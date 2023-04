Attaques russes contre plusieurs villes d'Ukraine

KYIV (Reuters) - Des attaques russes ont visé plusieurs villes d'Ukraine aux premières heures de vendredi, faisant au moins deux morts, selon des responsables ukrainiens et des médias. "Une jeune femme et un enfant de trois ans ont été tués", a déclaré le maire de Dnipro, Boris Filatov sur la messagerie Telegram sans fournir plus de détails. A Ouman, dans le centre de l'Ukraine, trois personnes ont été tuées et huit autres blessées après qu'un missile a frappé un immeuble résidentiel, provoquant un incendie, a déclaré Igor Tabourets, chef de l'administration militaire régionale. Des explosions ont été entendues tôt vendredi à Kyiv et les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées dans toute l'Ukraine, selon l'agence de presse Interfax Ukraine et des messages publiés sur les réseaux sociaux. Aucun détail n'a été donné concernant l'origine des explosions à Kyiv, ni si elles avaient fait des victimes ou des dégâts. L'administration militaire de la ville a déclaré que des unités anti-aériennes avaient été déployées. Des explosions ont été signalées plus tôt dans la nuit à Dnipro, Krementchouk et Poltava, dans le centre de l'Ukraine, ainsi qu'à Mykolaïv, dans le sud du pays, selon Interfax. Des comptes Telegram, cités par Interfax, ont indiqué que des objets volants non-identifiés se dirigeaient vers l'ouest de l'Ukraine. Ces attaques interviennent un jour après que le Kremlin a déclaré qu'il accueillerait favorablement tout ce qui pourrait contribuer à la fin du conflit, faisant référence à un appel téléphonique entre le président chinois Xi Jinping et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky mercredi. (Reportage Ron Popeski; version française Camille Raynaud)