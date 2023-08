Attaques de missiles russes dans l'Ouest de l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Un enfant de huit ans a été tué vendredi dans une attaque de missile russe dans l'ouest de l'Ukraine, dans la région d'Ivano-Frankivsk, ont rapporté les autorités régionales. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré quatre missiles hypersoniques en direction d'un aérodrome militaire dans la région, dont l'un a pu être abattu. "Un missile X-47 a été détruit dans la région de Kyiv. Le reste est tombé près d'un aérodrome. Des infrastructures civiles ont été endommagées et un des missiles a touché une zone résidentielle", a-t-elle dit sur Telegram. Le garçon de huit ans a succombé à ses blessures après un tir de missile sur une maison, a annoncé la gouverneure de la région d'Ivano-Frankivsk. "Il y a des blessés dont un enfant qui a été amené à l'hôpital dans une situation critique. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais malheureusement, la vie de l'enfant n'a pu être sauvée", a écrit sur Telegram Svitlana Onichtchouk. A Kyiv, des débris de missile sont retombés sur un hôpital pour enfants de la capitale sans faire de blessés ni de dégâts, ont annoncé les autorités ukrainiennes. La chaîne de télévision ukrainienne Suspline a également signalé des explosions dans les régions de Vinnytsia et Khmelnytskyi dans le centre et l'ouest du pays. Un responsable de Khmelnytskyi a déclaré que les défenses aériennes étaient à l'oeuvre dans la région. La Russie a de son côté temporairement fermé l'espace aérien au-dessus de deux aéroports de Moscou vendredi, les médias locaux affirmant que des vols de drones étaient à l'origine de cette décision. Le maire de la capitale russe, Sergeï Sobianine, et le ministère russe de la Défense ont confirmé qu'un drone qui se dirigeait vers Moscou avait été abattu. Le ministère russe de la Défense a également affirmé que la frappe qui a fait un mort jeudi dans la ville de Zaporijjia visait un bâtiment abritant des mercenaires étrangers. (Dan Peleschuk, version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)