Attaques de drones ukrainiens en territoire russe, selon Moscou

Attaques de drones ukrainiens en territoire russe, selon Moscou













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Russie a signalé la présence, dimanche, de drones ukrainiens dans quatre régions, blessant cinq personnes et conduisant à détourner des vols dans deux aéroports moscovites. Les régions russes de Koursk, Rostov et Belgorod, qui bordent l'Ukraine, ont constaté des frappes de drones et le ministère russe de la Défense a dit avoir intercepté dans la région de Moscou un drone ukrainien qui s'est ensuite écrasé dans une zone inhabitée. Des vols en direction des aéroports moscovites de Vnoukovo et Domodedovo ont été détournés. Le gouverneur de la région de Koursk a déclaré qu'un drone avait percuté une gare, ce qui a provoqué un incendie et fait cinq blessés. Le gouverneur de Rostov a fait savoir pour sa part que la présence d'un drone n'avait provoqué ni blessé ni dégât. Plus tard dimanche, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir empêché deux frappes distinctes de drones dans la région de Belgorod. Dans un message sur Telegram, le gouverneur local a précisé que 12 cibles aéroportées avaient été abattues aux abords de la ville. Les attaques de drones ukrainiens dans les régions frontalières et sur la capitale russe sont devenues courantes ces derniers mois ; certaines ont visé le quartier financier de Moscou. La Russie a déclaré en mai que deux drones ukrainiens avaient tenté d'attaquer le Kremlin. L'Ukraine ne commente généralement pas ces attaques en territoire russe, même si des responsables ont déjà fait part publiquement de leur satisfaction à leur sujet. (Reportage de Reuters; version française Elizabeth Pineau)