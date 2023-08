Attaques de drones russes contre Kyiv et Odessa

Attaques de drones russes contre Kyiv et Odessa













(Actualisé avec attaque sur le port d'Izmaïl) 2 août (Reuters) - Des attaques de drones menées par la Russie ont touché mercredi la ville de Kyiv et le port d'Izmaïl, dans la région d'Odessa, endommageant des silos à grains, ont rapporté des responsables ukrainiens. A Kyiv les unités chargées de la défense antiaérienne repoussaient tôt mercredi une attaque de drones, a indiqué sur Telegram Vitali Klitchko, le maire de la capitale. Vitali Klitchko et Serhi Popko, chef de l'administration militaire, ont déclaré dans des messages distincts que des débris de drones étaient tombés sur la capitale, sans toutefois faire de victime. Une attaque de drones a également été menée aux premières heures de mercredi à Odessa, où des silos contenant des céréales ont été visés, a annoncé sur Telegram le gouverneur de la région, Oleh Kiper. Des attaques de drones ont également été rapportées à Izmaïl, un port situé sur le Danube devenu essentiel pour l'exportation des céréales ukrainiennes. Un silo à grains a été endommagé dans le port d'Izmaïl, dans la région d'Odessa, a déclaré le ministère ukrainien de la Défense sur la plateforme X, anciennement Twitter. "Les céréales ukrainiennes ont le potentiel pour nourrir des millions de personnes dans le monde", a-t-iol ajouté. "Les plus gros (dégâts) se trouvent dans le sud du pays. Les terroristes russes ont encore une fois attaqué les ports, les céréales et la sécurité alimentaire mondiale", a déclaré sur Telegram le président ukrainien, Volodimir Zelensky. La Russie intensifie ses attaques contre les infrastructures portuaires ukrainiennes après avoir refusé de prolonger l'accord céréalier en mer Noire qui permet l'exportation de céréales ukrainiennes. (Reportage Ron Popeski et Reuters; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)