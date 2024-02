Attaques de drones russes contre Kyiv et le sud de l'Ukraine, selon l'armée ukrainienne

Attaques de drones russes contre Kyiv et le sud de l'Ukraine, selon l'armée ukrainienne













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Russie a lancé des attaques de drones contre Kyiv et le sud de l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré l'armée ukrainienne, précisant qu'au moins un civil avait été blessé. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré sur Telegram que ses systèmes de défense aérienne avaient détruit 40 des 45 drones Shahed, de conception iranienne, lancés par la Russie au cours de la nuit. "L'alerte aérienne a duré près de deux heures dans la capitale", a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire de la capitale, Serhiy Popko. Selon les premières informations, aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés dans la capitale ou ses environs. Le commandement militaire du sud de l'Ukraine a déclaré sur Telegram que ses systèmes de défense aérienne avaient détruit 26 drones Shahed lancés par la Russie au-dessus de plusieurs régions du sud, principalement au-dessus de la région de Mykolaïv. Au moins un civil a été blessé lors de l'attaque ayant visé le sud de l'Ukraine, a indiqué l'armée. Des immeubles résidentiels et un gazoduc ont été endommagés par la chute de débris d'un drone à Mykolaïv, a indiqué le commandement militaire du sud de l'Ukraine. Quatre drones ont également été abattus au-dessus du port d'Odessa, a indiqué l'armée. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)