Attaques de Bruxelles en 2016, Salah Abdeslam reconnu coupable de meurtre

Attaques de Bruxelles en 2016, Salah Abdeslam reconnu coupable de meurtre













BRUXELLES, 25 juillet (Reuters) - La justice belge a reconnu mardi Salah Abdeslam coupable de meurtre pour les attaques à la bombe perpétrées dans la capitale Bruxelles en 2016 qui ont fait 32 morts et plus de 300 blessés. Dix prévenus étaient jugés pour leur participation présumée à des activités terroristes. L'un d'entre eux, qui aurait été tué en Syrie, était jugé par contumace. Sept prévenus ont aussi été reconnus coupables de meurtre. (Reportage Philip Blenkinsop et Marine Strauss; version française Jean Terzian)