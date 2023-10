Attaque terroriste : Le match de football Belgique-Suède interrompu

par Mattys Bernard (iDalgo) C'est un terrible drame qui a frappé la capitale belge ce lundi soir. En effet, alors que les Diables Rouges recevaient la Suède à l'occasion de cette 8e journée de qualifications à l'Euro 2024, les deux équipes n'ont pas pu finir la rencontre. Pendant que les joueurs se livraient bataille sur le terrain, une terrible fusillade a éclaté dans les rues de Bruxelles. Selon les informations de Sudpress, deux supporters suédois ont été assassinés alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre au stade. L'auteur présumé des faits n'est pour le moment pas encore connu. Une enquête a été ouverte par le parquet et la police pour tenter de le localiser. Au vu de l'ampleur de l'incident, la rencontre ne reprendra pas.