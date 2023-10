Attaque terroriste à Bruxelles, deux Suédois tués, un suspect recherché

par Philip Blenkinsop BRUXELLES (Reuters) - Deux ressortissants suédois ont été abattus lundi soir à Bruxelles, où le niveau d'alerte terroriste a été relevé à son maximum, alors qu'un suspect était toujours recherché et qu'a été diffusée en ligne une vidéo d'un homme se présentant comme l'assaillant et se revendiquant du groupe Etat islamique (EI). L'incident est survenu en marge d'une rencontre de football entre la Belgique et la Suède dans le cadre des éliminatoires pour le Championnat d'Europe 2024. Le match, suspendu à la mi-temps pour raisons de sécurité, a finalement été abandonné. Il a été demandé aux spectateurs de patienter dans le stade. Via le réseau social X (anciennement Twitter), le Premier ministre belge Alexandre De Croo a présenté ses "sincères condoléances" après cette attaque "déchirante" contre des citoyens suédois. "En tant que partenaires étroits, la lutte contre le terrorisme est un combat commun", a-t-il ajouté. Une porte-parole de la police avait auparavant confirmé la mort de deux personnes dans une fusillade près du centre-ville de la capitale belge, sans donner de précisions. Saisi de l'affaire, le parquet fédéral belge a fait état dans un communiqué d'un bilan de deux morts et un blessé. Il a indiqué que l'assaillant, se disant inspiré par l'EI, avait ciblé les victimes pour leur nationalité. L'EI avait menacé d'attaques contre la Suède après que des exemplaires du Coran ont été brûlés lors de manifestations à Stockholm. Le parquet a ajouté que rien n'indiquait pour l'heure que l'attaque était liée au conflit entre Israël et le Hamas. Cette fusillade intervient sur fond d'inquiétudes sécuritaires grandissantes dans certains pays d'Europe, dont la France, où jusqu'à 7.000 soldats vont être mobilisés depuis l'assassinat de Dominique Bernard, un enseignant poignardé à mort vendredi à Arras (Pas-de-Calais). "NOTRE EUROPE EST BOUSCULÉE" En déplacement en Albanie, le président français Emmanuel Macron a déclaré que Bruxelles a encore été frappée par un "attentat terroriste islamiste". "Notre Europe est bousculée", a-t-il ajouté lors d'une allocution. Selon plusieurs médias français, les dispositifs de contrôle à la frontière entre les deux pays ont été renforcés à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le centre de crise belge a indiqué avoir relevé le niveau d'alerte à Bruxelles, de 2 à 4, soit son niveau le plus élevé, et a demandé à la population d'éviter de se rendre dans le centre-ville. D'après le journal belge La Dernière Heure, qui avait rapporté en premier lieu la fusillade, les deux victimes sont vraisemblablement des supporters suédois. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un homme se présentant comme l'assaillant, disant s'appeler Abdesalem Al Guilani, a déclaré avoir tué trois Suédois, et non pas deux, laissant supposer qu'il n'avait pas agi de manière aléatoire. Dans une autre vidéo diffusée par La Dernière Heure sur son site internet, on peut voir un homme, vêtu d'un gilet jaune et se déplaçant à scooter, ouvrir le feu à une intersection, avec deux premiers tirs, puis trois autres, avant de courir vers un bâtiment et tirer encore à deux reprises. Le suspect effectue ensuite quelques pas en arrière, montrent ces images, avant d'ouvrir le feu une nouvelle fois. Un témoin, cité par la presse belge, dit avoir entendu l'assaillant crier "Allahu Akbar" avant d'ouvrir le feu. Bruxelles avait déjà été le théâtre d'une attaque de terroristes islamistes en mars 2016, quand des kamikazes avaient déclenché des explosifs dans le métro et l'aéroport de la capitale belge, tuant 32 personnes. L'EI avait revendiqué l'attaque. (Reportage Philip Blenkinsop et Marine Strauss; rédigé par Jean Terzian)