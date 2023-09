Attaque russe contre Odessa, des infrastructures portuaires touchées

(Actualisé avec précisions et contexte) 3 septembre (Reuters) - La Russie a visé dimanche matin, pendant trois heures et demie, la région ukrainienne d'Odessa, dans le sud du pays, via des drones, touchant des infrastructures portuaires sur le Danube et blessant au moins deux personnes, ont indiqué les autorités ukrainiennes. Les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont abattu 22 des 25 drones Shahed de fabrication iranienne que la Russie a lancés sur cette région tôt dans la matinée, a précisé sur Telegram l'armée de l'air ukrainienne. Le commandement militaire sud de l'Ukraine a déclaré sur les réseaux sociaux qu'au moins deux civils avaient été blessés lors de cette attaque, estimant que Moscou s'en est pris aux "infrastructures civiles du Danube". Le Danube est devenu la principale voie d'exportation de céréales de l'Ukraine depuis la décision en juillet de la Russie de ne pas proroger l'accord, conclu sous l'égide des Nations unies, sur les exportations de céréales via la mer Noire. Aucun détail n'a été fourni sur les infrastructures portuaires touchées par l'attaque russe. L'armée a indiqué qu'un incendie résultant de l'attaque avait été rapidement circonscrit. Certains médias ukrainiens ont fait état d'explosions dans le port de Reni, l'un des deux principaux ports du Danube exploités par l'Ukraine. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou)