Attaque gare de Lyon à Paris, piste terroriste a priori écartée

PARIS (Reuters) - Une attaque au couteau a fait trois blessés samedi matin peu avant 08h00 gare de Lyon à Paris, a-t-on appris auprès de la préfecture de police selon qui il n'existe aucun élément à ce stade laissant penser à un acte terroriste. L'assaillant, qui a été rapidement interpellé, "souffre manifestement de troubles psychiatriques", a déclaré à la presse le préfet de police Laurent Nuñez, qui s'est rendu sur place. L'agression a fait deux blessés légers et un plus sérieux mais dont le pronostic vital n'est pas engagé, selon le bilan fourni par la préfecture de police. Une quatrième personne est en état de choc, a précisé Laurent Nuñez. L'assaillant, d'origine malienne selon des sources policières citées par les médias, a été trouvé en possession d'un certain nombre de documents qui laissent à penser qu'il était en situation régulière en Italie depuis 2016 avec un titre valable émis en 2019 lui permettant de se déplacer en Europe, a déclaré le préfet de police. Il a été maîtrisé et interpellé par des policiers et des agents de la sûreté ferroviaire, avec l'aide d'usagers, et il est interrogé par la police judiciaire, saisie par le parquet de Paris. "Au moment où on se parle, il n'y a pas d'élément qui laisse à penser que ce puisse être un acte terroriste", a déclaré Laurent Nuñez. "Il y a des investigations qui vont être faites sur sa téléphonie (...), sur son parcours en Italie (...) et puis il y a les déclarations qu'il va faire pendant son audition et on verra si la piste terroriste est définitivement écartée ou pas." Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2023, six personnes avaient été blessées à l'arme blanche gare du Nord par un individu neutralisé - blessé - par des tirs de policiers. La piste terroriste avait également écartée et le suspect a été mis en examen pour tentatives d'assassinat. (Jean-Stéphane Brosse, avec Gonzalo Fuentes, Ardee Napolitano)