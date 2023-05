Attaque du Capitole: Le fondateur des 'Oath Keepers' condamné à 18 ans de prison

Crédit photo © Reuters

par Sarah N. Lynch WASHINGTON (Reuters) - Stewart Rhodes, fondateur du mouvement d'extrême droite Oath Keepers ("Gardiens du serment"), a été condamné jeudi par un juge fédéral américain à 18 ans d'emprisonnement pour complot séditieux et d'autres crimes liés à l'assaut meurtrier du Capitole à Washington le 6 janvier 2021. Alors que Stewart Rhodes a répété durant l'audience être un "prisonnier politique", le juge Amit Mehta lui a reproché d'avoir "clairement voulu pendant des décennies que la démocratie de ce pays de basculer dans la violence". "Vous n'êtes pas un prisonnier politique, M. Rhodes", a-t-il dit, ajoutant penser que le fondateur des Oath Keepers représentait une "menace en cours" pour les Etats-Unis. Stewart Rhodes, ancien militaire devenu avocat, avait été reconnu coupable en novembre dernier par un jury fédéral de Washington des accusations le visant. La peine de prison qui lui a été infligée constitue la plus lourde condamnation en lien avec l'attaque du Capitole par des partisans de Donald Trump, alors président sortant des Etats-Unis. Le parquet réclamait 25 ans de prison. Plus de 1.000 personnes ont été inculpées à la suite de l'assaut destiné à empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Joe Biden, rival démocrate du républicain Donald Trump. (Reportage Sarah N. Lynch; version française Jean Terzian)