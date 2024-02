Attaque de missiles russes sur l'Ukraine, peu de dégâts à Kyiv

Attaque de missiles russes sur l'Ukraine, peu de dégâts à Kyiv













KYIV, 15 février (Reuters) - La Russie a lancé jeudi matin une salve de missiles sur l'Ukraine qui a fait six blessés au moins et endommagé des infrastructures et des bâtiments résidentiels et commerciaux, rapportent les autorités ukrainiennes. Sept régions ont été visées, en particulier la capitale Kyiv et les villes de Dnipro, Zaporijjia et Lviv, a déclaré l'armée. Treize missiles ont été détruits par les défenses aériennes, selon l'armée de l'air. Des missiles ont approché Kyiv en provenance de plusieurs directions mais ont tous été interceptés et aucun dégât majeur ni victime ne sont à déplorer dans la ville, a déclaré Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de la capitale. A lire aussi... A Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, deux personnes ont été blessées et des infrastructures ont été touchées, a déclaré le gouverneur régional, Maksym Kozytskyi. Quatre personnes ont été blessées et une école et un magasin endommagés à Zaporijjia (centre-sud), selon des responsables de la municipalité. Les alertes aériennes dans tout le pays ont été levées au bout de deux heures environ. (Pavel Polityuk, Olena Harmash, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Tangi Salaün)