Attaque de missile dans le centre-ville de Tchernihiv, sept morts

par Valentyn Ogirenko KYIV (Reuters) - Sept personnes dont un enfant de six ans ont été tuées et 129 autres blessées par l'explosion d'un missile russe sur une place du centre-ville de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, a annoncé samedi le ministère ukrainien de l'Intérieur. Les habitants se rendaient à l'église pour célébrer une fête religieuse lorsque l'attaque a eu lieu, indique le ministère, qui précise que 15 enfants et 15 policiers figurent au nombre des blessés. "Un missile russe a frappé en plein centre de la ville, dans notre Tchernihiv. Une place, l'université polytechnique, un théâtre", peut-on lire dans un message du président ukrainien Volodimir Zelensky sur son compte Telegram. "Un samedi ordinaire, que la Russie a transformé en un jour de douleur et de perte." Dans une courte vidéo accompagnant le message présidentiel, on voit des débris éparpillés sur une place où se trouve un théâtre, et des voitures en stationnement endommagées. On devine la présence d'un corps à l'intérieur d'un véhicule. La France a condamné les frappes ayant touché Tchernihiv et a réaffirmé son soutien à l'Ukraine dans un communiqué publié samedi par le ministère français des Affaires étrangères. La Russie a attaqué des villes ukrainiennes éloignées de la ligne de front avec des missiles et des drones dans le cadre de son invasion à grande échelle lancée en février 2022. (Avec la contribution de Dan Peleschuk à Kyiv et Elaine Monaghan à Washington; version française Elizabeth Pineau et Camille Raynaud)