Attaque de drones russe sur Kyiv, la troisième en six jours

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Russie a lancé dans la nuit de mardi à mercredi une série d'attaques de drones contre Kyiv, la troisième en six jours, ont annoncé mercredi les autorités de la capitale ukrainienne, indiquant que tous les engins avaient été abattus par les unités de défense aérienne. Aucune victime ni dégât n'a été signalé. Les forces russes ont également lancé une attaque aux drones sur la ville de Dnipro, dans le centre-sud du pays, touchant un bâtiment administratif qui a pris feu, avant que l'incendie ne soit circonscrit, a déclaré le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lisak, sur Telegram, ajoutant que sept drones avaient été abattus par la défense aérienne. A Kyiv, le commandement de l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que 21 drones Shahed de fabrication iranienne avaient été détruits. "Toutes les cibles ennemies ont été identifiées et abattues dans l'espace aérien autour de la capitale", a indiqué l'administration militaire de Kyiv sur Telegram. Les sirènes d'alerte ont retenti pendant plusieurs heures dans Kyiv et sa région, ainsi que dans une grande partie de l'est de l'Ukraine. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud et Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)