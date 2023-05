Attaque de drones contre Kyiv, la quatrième en 4 jours

4 mai (Reuters) - Une attaque de drones a été menée jeudi soir contre Kyiv, la quatrième en autant de jours, des tirs et des explosions retentissant dans la capitale ukrainienne, ont déclaré les autorités. Le chef de cabinet du président Volodimir Zelensky, Andriy Yermak, a déclaré qu'un drone ennemi avait été abattu, sans plus de détails. Des correspondants de Reuters ont entendu peu après 20h00 heure locale des coups de feu et des explosions près du centre-ville. Les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées. Un témoin a déclaré qu'un drone avait été vu tombant près du stade Dynamo et des berges du Dniepr. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré sur Telegram qu'un incendie s'était déclaré à Solmomianskyi, un quartier de l'ouest de la ville, où des services de secours ont été dépêchés. L'attaque a duré environ 20 minutes. (Reportage Gleb Garanich, Max Hunder et Olena Harmash; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)